Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Richard Wagner Straße/ Fritz-Reuter-Straße ist am Montagnachmittag (11. August) ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Der 33-jährige aus Hamm befuhr gegen 15.40 Uhr die Richard-Wagner-Straße in Richtung stadtauswärts. In Höhe der Einmündung zur Fritz Reuter Straße kam es zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 42-Jährigen, ebenfalls aus Hamm. Dieser hatte zuvor die Richard-Wagner-Straße in Richtung stadteinwärts befahren und war gerade im Begriff, nach links in die Fritz-Reuter-Straße abzubiegen. Der Zweiradfahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Während der Unfallaufnahme musste die Einmündung zur Fritz-Reuter-Straße gesperrt werden. Auf der Richard-Wagner-Straße wurde der Verkehr einseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. (es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell