POL-HAM: Mann mit Locken hebelt Autoscheibe auf

Hamm-Mitte (ots)

Ein Zeuge beobachtete am Dienstag, 10. August, 14.15 Uhr, wie ein Unbekannter die Seitenscheibe eines geparkten Skodas auf einem Parkplatz am Ökonomirat-Peitzmeier-Platz einschlug. Der Dieb entwendete eine Geldbörse aus dem Inneren des Fahrzeugs und flüchtete von den Zentralhallen auf einem schwarzen Mountainbike in Richtung Süden.

Er ist zirka 20 bis 30 Jahre alt, 1.80 Meter groß und hat ein südländisches Erscheinungsbild. Der Gesuchte ist schlank und hat schwarze, lockige Haare und war mit einem schwarzen Hoodie bekleidet. Hinweise zu dem Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

