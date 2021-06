Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.06.2021.

Peine (ots)

Unfallverursacher flüchtete.

Wendeburg, Braunschweiger Straße, 18.06.2021, 09:15-12:10 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand wurde von einem Geschädigten sein roter Audi A 4 in der Braunschweiger Straße zwischen der Schulstraße und der Straße Zur Hofwiese in Fahrtrichtung Bortfeld am rechten Fahrbahnrand abgestellt.

Nachdem der Verantwortliche zu seinem Pkw zurückkehrte, hatte er die Beschädigung an seinem linken Außenspiegel festgestellt.

Der entstandene Schaden beträgt ca. 200 Euro.

Bei der späteren Unfallaufnahme durch die Beamten konnte eine blaue Spiegelkappe (rechte Fahrzeugseite) des verursachenden Fahrzeuges festgestellt werden. Es dürfte sich um die Spiegelkappe eines Pkw Opel handeln.

Zeugen, die Angabe zum verursachenden Pkw Opel machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Edemissen unter der Rufnummer 05176/976480 in Verbindung zu setzen.

