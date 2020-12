Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

BPOLI-KA: Steine werfende Kinder legen den Bahnverkehr auf Main-Neckar-Bahn kurzzeitig lahm

MannheimMannheim (ots)

Vergangenen Samstagnachmittag bewarfen Kinder einen Güterzug auf der Bahnstrecke von Heidelberg nach Frankfurt am Main in Höhe des Bahnhofs Lüzelsachsen mit Steinen. Hierbei wurde die Frontscheibe des Triebfahrzeugs beschädigt. Der Lokführer des Güterzugs leitete hierauf eine Schnellbremsung ein. Die Strecke wurde hierauf für den Bahnverkehr gesperrt. Eine alarmierte Streife der Bundespolizei aus Mannheim fuhr den Ereignisort an, um den weiteren Aufenthalt von Kindern im Gleisbereich auszuschließen.

Der Güterzug fuhr anschließend bis in den Bahnhof Weinheim. Dort musste der Lokführer abgelöst werden, da dieser aufgrund des Vorfalls medizinische Hilfe benötigte.

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es keinesfalls ein Kavaliersdelikt, geschweige denn eine adäquate Freizeitbeschäftigung ist, Züge mit Gegenständen zu bewerfen. Die Ausführung einer solchen Tat erfordert den unmittelbaren Aufenthalt im Gleisbereich bzw. die Nähe zum durchfahrenden Zug. Dieses Verhalten ist daher nicht nur strafbewehrt, sondern auch besonders lebensgefährlich. Des Weiteren ist mit Schadenersatzforderungen zu rechnen.

Aufgrund der Streckensperrung erhielten 15 Züge erhebliche Verspätungen, drei Züge fielen aus, zwei weitere mussten umgeleitet werden.

Die Bundespolizei hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung sowie des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung und des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Karlsruhe

Jan Döring

Telefon: 0721 12016 - 104

E-Mail: bpoli.karlsruhe.oea@polizei.bund.de

https://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell