Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Freitag, 18. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Fahrradfahrer kontrolliert

Donnerstag, 17.06.2021, zwischen 08:00 Uhr und 12:00 Uhr

Im Rahmen einer gezielten Aktion zur Erhöhung der Verkehrssicherheit kontrollierten Beamte der Polizei Wolfenbüttel am Donnerstagvormittag das Fahrverhalten von Radfahrern rund um die Kreuzung Grüner Platz in Wolfenbüttel. Insgesamt wurden 49 Radfahrer angehalten und kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten eine Vielzahl von Radfahrern feststellen, die ordnungsgemäß unterwegs waren. Auch an den meisten kontrollierten Fahrrädern konnten keine technischen Mängel festgestellt werden. Allerdings mussten auch 16 Verstöße gegen bestehende Regeln festgestellt und geahndet werden. So waren 10 Radler auf der falschen Straßenseite und somit entgegen der Fahrtrichtung unterwegs. Gerade hier kommt es oft zu gefährlichen Situationen mit Fußgänger und mit anderen, sich ordnungsgemäß verhaltenden Radfahrern. Bei den Kontrollen wurden zudem an fünf Fahrrädern Mängel an den Beleuchtungseinrichtungen festgestellt. Schließlich wurde noch ein Radfahrer angehalten, der mit dem Handy am Ohr unterwegs war. Die Kontrollen werden fortgesetzt.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell