Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom Donnerstag, 17. Juni 2021:

Peine (ots)

Wendeburg: Diebstahl von zwei Kettensägen

Samstag, 12.06.2021, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Samstag, zwischen 11:00 Uhr und 14:00 Uhr, aus einer unverschlossenen Garage in Wendeburg, Zweidorfer Ring, zwei hierin abgelegte motorkettensägen. Der Wert der Kettensägen der Marke Stihl wird mit rund 1000 Euro angegeben. Im Tatzeitraum wurde von zeugen ein unbekannter Mann auf dem Grundstück gesehen. Dieser hatte das Grundstück nach seiner Entdeckung in unbekannte Richtung verlassen. Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: männlich, zirka 25 bis 30 Jahre alt, schlank, dunkle kurze Haare. Ob ein am Verbindungsweg zur Mühlenstraße geparkt abgestellter weißer Transporter in Verbindung zur Tat steht, müssen die weiteren Ermittlungen ergeben. Hinweise an die Polizei in Edemissen unter 05176 / 976480

Wendeburg: Autofahrer ohne gültigen Führerschein unterwegs

Mittwoch, 16.06.21, gegen 07:55 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle kontrollierte am Mittwochmorgen eine Streife der Polizei den Fahrer eines Transporters, welcher in Wendeburg auf der Braunschweiger Straße unterwegs war. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 54-jährige Fahrer des Transporters ohne im Besitz eines Führerscheines zu sein unterwegs war. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Peine: Verkehrsunfall, zwei leicht verletzte Personen

Mittwoch, 16.03.2021, gegen 07:35 Uhr

Am Mittwochmorgen kam es auf der Werderstraße, Ecke Einmündung zur Marktstraße, zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt worden sind. Demnach übersah ein 44-jähriger Autofahrer vermutlich aus Unachtsamkeit beim Linksabbiegen den bevorrechtigten PKW eines 68-jährigen Fahrers. Durch die Kollision wurden der 68-Jährige sowie seine 66-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro, sie mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell