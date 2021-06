Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.06.2021.

Salzgitter, Peine, Wolfenbüttel (ots)

Sensibilisierung der Bevölkerung zu Betrugsdelikten im Zusammenhang mit Ankauf von Gold oder anderen Wertsachen.

In mehreren Fällen erhielten die Beamten der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel Hinweise auf mögliche Betrugsmaschen, die im Zusammenhang mit dem Ankauf von Gold oder anderen Wertsachen stehen. Besitzer von Wertsachen hatten sich über bereits veröffentlichte Inserate an potentielle Käufer gewandt und einen Gesprächstermin bei sich zu Hause vereinbart. Leider kam es in diesem Zusammenhang vermehrt zum Ausfragen nach im Haus vorhandenen Wertgegenständen oder zu einem Diebstahl.

Die Polizei bittet, bei fremden Personen, die sich für Ihre Wertgegenstände interessieren, sehr vorsichtig zu sein. Lassen sie Personen niemals alleine im Hause verweilen und erteilen niemals Auskünfte zu Ihren Wertsachen.

In jedem Fall können Sie immer die Polizei um Rat und Hilfe fragen. Bitte informieren Sie ihre örtlich zuständige Polizei über einen solchen Vorfall, wenn Ihnen an der Haustür viel Geld für Ihre Wertsachen angeboten werden.

