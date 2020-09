Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Weiße Trauben auf der Fahrbahn der K6, Höhe Kreisverkehr Industriegebiet Seewiesen

Edenkoben (ots)

Eine verlorene Ladung weißer Trauben rief am Dienstagnachmittag (15.09.20, 16:20 Uhr) die Polizei auf den Plan. Die frisch geernteten Trauben waren auf der Fahrbahn der K6, in Höhe des Kreisverkehrs am Industriegebiet Seewiesen verteilt, so dass vor allem die Zweiradfahrer gefährdet waren. Bis zum Eintreffen der Straßenmeisterei Landau musste die Gefahrenstelle abgesichert werden. Der Verursacher ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Polizeiinspektion Edenkoben

