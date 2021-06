Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 16.06.2021.

Peine (ots)

Einbruch in einen Einkaufsmarkt.

Edemissen, Edemisser Landstraße, 14.06.2021, 20:15 Uhr-15.06.2021, 05:50 Uhr.

Die Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang auf das Dach des Einkaufsmarktes und konnten im weiteren Tatverlauf in das Gebäude eindringen. Anschließend wurden mehrere Zigarettenständer und Behältnisse aufgebrochen. Die Täter erbeuteten Zigarettenschachteln im größeren Umfang. Es entstand ein Schaden von mindestens 20.000 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 zu richten.

Fahrer kam von der Fahrbahn ab.

Lengede, Kreisstraße 51 zwischen Broistedt und Vallstedt, 15.06.2021, 15:00 Uhr.

Der 24-jährige Fahrer eines Pkw befuhr die K 51 aus Richtung Broistedt kommend. Aus derzeit nicht bekannten Gründen sei das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Im weiteren Verlauf der Fahrt habe sich schließlich das Fahrzeug überschlagen und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Ein 53-jähriger Verkehrsteilnehmer hatte anschließend den 24-jährigen Fahrer aus seinem Fahrzeug befreit.

Bei dem Unfall verletzte sich der Fahrer offensichtlich nicht. Der beschädigte Pkw musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Schadenshöhe wird mit 2.300 Euro angegeben.

Diebstahl eines Pkw.

Wendeburg, Ahornring, 16.06.2021, 04:10 Uhr.

Unbekannte Täter entwendeten den vor einem Wohnhaus abgestellten Pkw Ford Kuga und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 20.000 Euro. Zum Tatablauf können keine Angaben gemacht werden. Der Geschädigte hatte noch die wegfahrenden Rücklichter seines Fahrzeuges gesehen und daraufhin die Polizei alarmiert. Trotz eingeleiteter Fahndung konnte der Pkw nicht mehr angetroffen werden.

Täter erbeuteten einen Tresor.

Ilsede, Oberg, Gadenstedter Weg, 15.06.2021, 02:00-08:45 Uhr.

Bei einem Einbruch in eine Wohnung konnten die unbekannten Täter einen Tresor erbeuten. Bei der Tatausführung stiegen sie offensichtlich über eine im Garten befindliche Leiter in ein höher gelegenes Stockwerk. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Die Polizei möchte die Mitbürgerinnen und Mitbürger sensibilisieren. Frei zugängliche Leitern könnten es Tätern leicht ermöglichen, in ihre Wohnung oder ihr Haus, auch in höhere Etagen, einzusteigen. Wir können sie nur darum bitten, ihre Leiter gesichert aufzubewahren. Hinweise zum Einbruchschutz erteilen Ihnen gerne kostenlos das Präventionsteam der Polizei aus Salzgitter. Bitte vereinbaren sie einen Termin unter der Rufnummer 05341/1897109.

