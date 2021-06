Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 15.06.2021.

Wolfenbüttel (ots)

Einbruch in ein Verwaltungsgebäude.

Wolfenbüttel, Klosterstraße, 12.06.2021, 17:45 Uhr-14.06.2021, 06:00 Uhr.

Unbekannte Täter drangen widerrechtlich in ein Verwaltungsgebäude ein und hebelten im Inneren ein Großteil der Zimmer-/Bürotüren auf. Bei der Tat konnte ein geringer Bargeldbetrag erbeutet werden. Die Schadenshöhe beträgt annähernd 3.000 Euro. Hinweise zur Tat und den Tätern nimmt die Polizei Wolfenbüttel unter der Rufnummer 05331/9330 entgegen.

Täter zerkratzten geparkten Pkw.

Cremlingen, Kirchstraße, 11.06.2021, 23:00 Uhr-12.06.2021, 08:00 Uhr.

Laut polizeilichen Ermittlungen zerkratzten die Täter einen in der Kirchstraße abgestellten Pkw VW und verursachten hierdurch einen Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Cremlingen unter der Rufnummer 05306/932230 entgegen.

Verletzte Fußgängerin musste in ein Krankenhaus gefahren werden.

Wolfenbüttel, Bahnhofstraße, 14.06.2021, 13:40 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr eine 53-jährige Frau mit ihrem Pkw aus einer Grundstückseinfahrt in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei offensichtlich eine die Fahrbahn querende 46-jährige Frau. Die Fußgängerin zog sich bei dem Unfall Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus in Wolfenbüttel behandelt werden mussten. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit nicht gemacht werden.

Fahrer eines Pkw verletzte sich bei einem Verkehrsunfall.

Sickte, Kreisstraße 5, 14.06.2021, 15:35 Uhr.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr der 34-jährige Fahrer eines Pkw die Kreisstraße 5 in Richtung Apelnstedt. Aus derzeit nicht bekannten Gründen kam das Fahrzeug anfänglich nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte hier einen Leitpfosten sowie einen Straßenbaum. Im weiteren Verlauf der Fahrt fuhr das Fahrzeug auf die Fahrbahn zurück und kam schließlich nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw kam auf einem angrenzenden Acker zum Stillstand. Der Fahrer erlitt hierbei leichte Verletzungen, die im örtlichen Klinikum behandelt werden mussten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 5.500 Euro.

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell