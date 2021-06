Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Mittwoch, 16. Juni 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: Einbruch in Schulgebäude

Montag, 14.06.2021, 17:30 Uhr, bis Dienstag, 15.06.2021, 06:30 Uhr

Unbekannte Täter gelangten in der Nacht von Montag auf Dienstag nach Aufbrechen einer Tür in ein Schulgebäude an der Lindener Straße in Wolfenbüttel. Im Gebäude wurde eine Vielzahl von Türen zu Klassenräumen aufgebrochen. Nach ersten Erkenntnissen wurde eine geringe Menge an vorgefundenem Bargeld entwendet. Zudem versuchten der oder die Täter offensichtlich einen Tresor aufzubrechen, dieses misslang jedoch. Zum entstandenen Sachschaden können derzeit keine genauen Angaben gemacht werden. Hinweise: 05331 / 933-0.

Schöppenstedt: Verkehrsunfallflucht

Montag, 14.06.2021, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 15.06.2021, 06:30 Uhr

Zwischen Montag, 14.06.2021, 20:00 Uhr, und Dienstag, 15.06.2021, 06:30 Uhr, stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich mit seinem Fahrzeug gegen einen auf einem Parkplatz an der Neuen Straße in Schöppenstedt abgestellten VW Polo. Hierbei beschädigte der unbekannte Verursacher den VW an der hinteren linken Seite. Der Sachschaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. Anaschließend setzte der Verursacher seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Hinweise: 05331 / 933-0.

