Salzgitter Bad: Verkehrsunfall

Mittwoch, 16.06.2021, gegen 08:55 Uhr

Ein 45-jähriger Autofahrer ist am Mittwochvormittag mit seinem PKW beim Befahren der Petershagener Straße nach links von der Fahrbahn abgekommen und hier gegen zwei ordnungsgemäß parkende PKW gestoßen. Durch die Kollision verletzte sich der 45-Jährige leicht und wurde mit dem Rettungsdienst in das örtliche Krankenhaus gebracht. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit durch die Einnahme von Medikamenten. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, die Ermittlungen wurden aufgenommen. An allen drei Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von zirka 15000 Euro.

Salzgitter Lebenstedt: Einbruch in Einfamilienhaus scheitert

Montag, 14.06.2021, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 15.05.2021, 18:00 Uhr

Unbekannte Täter versuchten in der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagabend die Eingangstür eines Einfamilienhauses in der Schumannstraße in Salzgitter Lebenstedt aufzuhebeln. Dieser Versuch misslang offensichtlich, ein Eindringen erfolgte nicht. Der entstandene Sachschaden wird mit zirka 1000 Euro angegeben. Hinweise: 05341 / 18970.

