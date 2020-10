Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Altenrheine, Diebstahl von Landmaschinen-Technik

Rheine-Altenrheine (ots)

Von einem landwirtschaftlichen Hof an der Bergstraße sind in der Nacht zu Dienstag (13.10.2020) zwischen 19.00 Uhr und 07.00 Uhr mehrere Lenksysteme für Landmaschinen sowie ein dazugehöriger Monitor gestohlen worden. Die betroffenen Landmaschinen waren in Hallen auf dem Hofgelände untergebracht. Wie die Täter auf das Gelände gelangten, das von einer Mauer umgeben ist, ist nicht klar. Sie hatten es ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge gezielt auf die satellitengesteuerten Lenkgeräte, die außen an der Fahrerkabine der Landmaschinen angebracht sind, abgesehen. Darüber hinaus entwendeten sie aus einem Cockpit einen Monitor. Den Schaden schätzt die Polizei auf einen höheren fünfstelligen Betrag. Hinweise auf Tatverdächtige gibt es nicht. Die zielgerichtete Vorgehensweise der Täter ist der Polizei von anderen Fällen bekannt. Unter anderem stahlen Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (07.10.2020) technische Geräte von Landmaschinen eines Unternehmens in Saerbeck. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell