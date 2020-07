Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Polizeipräsidium Südosthessen von Freitag, 03.07.2020

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Heutige Vermisstenfahndung des PP Südosthessen - Vermisste 17-Jährige wohlbehalten zurückgekehrt

Die am heutigen Freitag um 12:25 Uhr veröffentlichte Vermisstenfahndung nach der 17-jährigen Julia STEIN aus dem Main-Kinzig-Kreis wird zurückgenommen. Die Jugendliche, welche seit dem Abend des 02.07.2020 aus ihrer Wohngruppe in Klein-Auheim abgängig war, kehrte im Laufe des heutigen Tages selbstständig und wohlauf in diese zurück.

Offenbach am Main, 03.07.2020, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

