POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.06.2021.

Diebstahl eines Katalysator.

Salzgitter, Lebenstedt, Hummelweg, 15.06.2021, 18:00 Uhr-16.06.2021, 13:30 Uhr.

Die Täter entwendeten von einem geparkten Pkw VW einen noch montierten Katalysator und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 zu wenden.

Täter drangen in eine Wohnung ein.

Salzgitter, Thiede, Schützenstraße, 16.06.2021, 22:30 Uhr-17.06.2021, 06:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen im Tatzeitraum ein oder mehrere unbekannte Täter durch eine Terrassentür in die Wohnung der geschädigten Familie ein und entwendeten im Tatverlauf insbesondere elektronische Geräte. Es entstand ein Schaden von ca. 750 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 zu richten.

Verkehrsunfall forderte eine verletzte Person.

Salzgitter, Immendorf, Landesstraße 495/Kreisstraße 30/Bundesstraße 248, 17.06.2021, 17:40 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand sei die 22-jährige Fahrerin des Pkw VW in Fahrtrichtung Salzgitter Watenstedt gefahren und habe beabsichtigt, an der "Immendorfer Kreuzung" nach links in Richtung Barum/Leinde abzubiegen.

Die 54-jährige Fahrerin des Audi beabsichtigte zu diesem Zeitpunkt der K 30 in Fahrtrichtung Wolfenbüttel zu folgen.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Hierbei verletzte sich die 22-jährige Fahrerin und musste mit einem Rettungswagen in das Klinikum nach Wolfenbüttel gefahren werden. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 7.000 Euro. Für den Zeitpunkt der Unfallaufnahme wurde eine zeitweilige Sperrung der Kreuzung erforderlich. Die Polizei ermittelt die Unfallursache.

Aufmerksame Bankangestellte erkannte einen Betrug zum Nachteil einer älteren Dame.

Salzgitter, Heerklinke, 17.06.2021, 09:30 Uhr.

Nach bisherigem Ermittlungsstand hatte eine ältere Dame einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten erhalten. Dieser habe ihr in dem Gespräch mitgeteilt, dass ihre Enkeltochter einen Verkehrsunfall verursacht hatte und dabei ein Radfahrer getötet wurde. Um eine Gefängnisstrafe abzuwehren, müsse sie für ihre Enkeltochter eine Kaution in Höhe von 30.000 Euro bezahlen.

Nachdem die ältere Dame eine Bankfiliale aufgesucht hatte, erkannte eine aufmerksame Bankangestellte den offensichtlichen Betrugsversuch und alarmierte die Polizei. Ein finanzieller Schaden ist nicht entstanden.

