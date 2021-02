POL-SZ: Pressemitteilung der PI SZ/PE/WF vom 01.02.2021 für die Stadt Salzgitter

Polizei Salzgitter

Brand eines Altpapiercontainers

Salzgitter, Gebhardshagen, Am Festplatz, 31.01.21, 21:45 Uhr

Zur Zeit unbekannte Täter zündeten den Inhalt des freistehenden Altpapiercontainers an. Durch die Feuerwehr wurde der Container gelöscht. Der Container wurde vollständig zerstört. Durch Anwohner konnten andere Container, die in der Nähe standen, zur Seite geschoben werden, so dass kein weiterer Schaden enstand. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 300EUR. Die Polizei bittet darum, dass sich Zeugen unter 05341/ 1897-0 melden.

Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Salzgitter, Thiede, L615, dortige Bahnstrecke, 30.01.21 17:00 Uhr bis 31.01.21 10:00 Uhr

Durch zur Zeit unbekannte Täter wurden aus der Hangsicherung einer nahegelegenden Brücke Pflastersteine entnommen und auf die Bahngleise gelegt. Hierdurch wurde die Sicherheit des Bahnverkehrs beeinträchtigt. Ob ein Schaden entstanden ist, ist zur Zeit unbekannt. Bisher konnte die Polizei keine Hinweise auf die Täter erlangen. Daher bittet die Polizei, dass sich Zeugen unter 05341/ 941730 melden.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Salzgitter, Lebenstedt, Wilhelm-Kunze-Ring, 29.01.21, 12:23 Uhr

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde der 35-jährige Fahrer eines Pkw angetroffen. Der Mann händigte den Polizisten einen britischen Lernführerschein aus. Dieser ist in Deutschland jedoch nicht gültig. Eine gültige Fahrerlaubnis besaß der Mann nicht. Daher leitete die Polizei ein Verfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ein.

Familienfeiern mit 18 Personen

Salzgitter, Bad, Mozartstraße, 31.01.21, 20:10

Durch einen Zeugen wurde der Polizei mitgeteilt, dass es in einer Wohnung zu einer Familienfeier mit mehreren Personen kommen würde. Vor Ort konnten in der Wohnung insgesamt 14 Erwachsene und 4 Kleinkinder angetroffen werden. Der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Salzgitter wurde anschließend durch die Polizei bei der Feststellung der Personalien unterstützt. Die Polizei appelliert daran, dass Sie sich an die akutell geltenden Coronamaßnahmen halten.

