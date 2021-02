Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 1. Februar 2021:

Wolfenbüttel (ots)

Wolfenbüttel: PKW Diebstahl

Donnerstag, 28.01.2021, 22:00 Uhr, bis Freitag, 29.01.2021, 05:45 Uhr

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendeten unbekannte Täter einen in der Ernst-Moritz-Arndt-Straße in Wolfenbüttel zum Parken abgestellten BMW. Der Wert des schwarzen BMW der X Reihe wird mit rund 21500 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

