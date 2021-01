Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 31. Januar 2021

Wolfenbüttel (ots)

Verkehrsunfall, Landkreis WF, L 290, Freitag 29.01.2021/08:25 Uhr

Ein 38jähriger Winnigstedter kommt mit seinem Pkw aufgrund der Winterglätte von der Fahrbahn ab und überschlägt sich. Das Fahrzeug wird stark beschädigt, der Fahrzeugführer wird schwer verletzt und ins Klinikum Wolfenbüttel verbracht. Der Pkw wird durch ein Abschleppunternehmen geborgen. .................................................................. Verkehrsunfall, Wolfenbüttel, Hoffmann-von-Fallersleben-Straße, Freitag 29.01.2021/10:45 Uhr

Ein 33jähriger Wolfenbütteler rutscht mit seinem Pkw aufgrund mangelhafter Bereifung im Kurvenbereich gegen einen geparkten Pkw und schiebt diesen gegen einen weiteren geparkten Pkw. An allen Fzg. entstand Sachschaden. ................................................................... Verkehrsunfall, Dettum, Schulstraße, Freitag, 29.01.2021/12:00 Uhr

Ein 42jähriger Fahrzeugführer rutscht auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn gegen ein Fachwerkhaus. Am Haus und am Pkw entsteht Sachschaden, der Fahrzeugführer wird leicht verletzt. ................................................................... Verkehrsunfall, A36 i.H. Flöthe, Freitag 29.01.2021/10:00 Uhr

Eine 29jährige Goslaranerin fährt mit ihrem Pkw auf der Autobahn und kommt auf winterglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überschlägt sich der Pkw im angrenzenden Graben und kommt schließlich quer zur Fahrtrichtung zum Stehen. Die Fahrzeugführerin verletzte sich hierbei leicht, der Pkw wurde erheblich beschädigt. ................................................................... Verkehrsunfall, Wolfenbüttel, Neuer Weg, 29.01.2021/13:15 Uhr

Ein 19jähriger Wolfenbütteler rutscht aufgrund winterglatter Fahrbahn auf den Pkw eines 60jährigen Börßumers, welcher aufgrund einer roten Ampel halten muss. An beiden Fahrzeugen entsteht Sachschaden, der 60jährige wird durch den Aufprall leicht verletzt. Er wird dem Klinikum Wolfenbüttel zugeführt. ................................................................. Verkehrsunfall, Wolfenbüttel, Danziger Straße, 29.01.2021/14:20 Uhr

Eine 35jährige Wolfenbüttelerin bremst in einer Kurve ab und schlittert aufgrund winterglatter Fahrbahn in den ihr entgegenkommenden Pkw einer 71jährigen Wolfenbüttlerin. Die 71jährige wurde leicht verletzt und dem Klinikum WF zugeführt. Ihr Fzg. war so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Die 35jährige blieb unverletzt, ihr Fzg. wurde leicht beschädigt. .................................................................. Vollsperrung, L 495 zwischen Halchterscher Kreuzung und A36, Freitag 29.01.2021/13:00 bis 15:00 Uhr

Aufgrund extremer Glätte kam der Verkehr auf der L495 für etwa zwei Stunden durch mehrere quer stehende LKW zum Erliegen. Die Strecke musste voll gesperrt werden; die Fahrbahn wurde durch mehrere Räumfahrzeuge wieder freigemacht. ................................................................... "Corona-Party", Groß Denkte, Sonntag 00:30 Uhr

Durch einen Hinweisgeber wird mitgeteilt, dass sich 30-40 Personen in einem z.Zt. ungenutzten Gebäude zu einer sog. Corona-Party zusammengekommen seien. Bei Eintreffen der ersten Polizeikräfte konnte eine Feier festgestellt werden. Als die Feiernden die Beamten bemerkten, versuchten einige "dünn (Party-Outfit) gekleidete" Gäste trotz der Minusgrade durch ein Fenster zu fliehen. Insgesamt konnten durch die Einsatzkräfte noch 14 Personen (zw. 33 und 55 Jahren) angetroffen werden, von denen auch KEINER eine Mund-Nase-Bedeckung trug. Gegen die Personen wurden Ordnungswidrigkeiten Verfahren eingeleitet. Bis auf den Veranstalter verhielten sich alle Gäste kooperativ. Der Anlass für die Feier, welche mit Partybeleuchtung, Sektbar und einem Buffet ausgestattet war, wurde nicht genannt.

Seitens der Polizei waren mehrere Funkstreifenbesatzungen im Einsatz

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell