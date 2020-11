Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mit geschultertem Mountainbike unterwegs: Streife erwischt 20-jährigen Dieb

Kassel

Kassel-Wesertor:

Die Freude an einem gestohlenen Mountainbike währte am heutigen Donnerstagmorgen offenbar nicht allzu lang für einen 20-jährigen Dieb. Der junge Mann war einer Streife des Kasseler Innenstadtreviers gegen 5 Uhr im Hanseatenweg aufgefallen, da er ein Fahrrad über der Schulter trug. Die anschließende Kontrolle bestätigte den Verdacht eines möglichen Diebstahls, denn am Rahmen und einem Rad des Cube Mountainbikes hing ein erheblich beschädigtes Schloss. Nach bisherigen Ermittlungen hatte der 20-Jährige aus Kassel zuvor versucht, das Faltschloss mit einem Hammer, den eine Durchsuchung seiner Umhängetasche zutage förderte, zu knacken. Als das stabile Schloss den brachialen Aufbruchsversuchen standhielt, trug der Langfinger das Zweirad offenbar einfach weg. Den festgenommenen 20-Jährigen nahmen die Polizisten mit auf das Revier. Er muss sich nun wegen Fahrraddiebstahls verantworten. Die Ermittlungen zur Herkunft des sichergestellten Mountainbikes dauern an.

