POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 18.06.2021.

Peine (ots)

Täter entwendeten von einem Pkw einen Katalysator.

Peine, Eichendorffstraße, 16.06.2021, 21:00 Uhr-17.06.2021, 09:00 Uhr.

Unbekannte Täter entwendeten von einem abgestellten Opel einen noch montierten Katalysator und verursachten hierbei einen Schaden von mindestens 150 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 zu richten.

Täter beschädigten Leuchtschilder einer Apotheke.

Peine, Stederdorf, Peiner Straße, 16.06.2021, 18:30-22:30 Uhr.

Die Täter beschädigten zwei an der Außenfassade einer Apotheke montierte Leuchtschilder und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 500 Euro. Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Peine unter der Telefonnummer 05171/9990 zu richten.

Täter drangen in eine Scheune ein.

Hohenhameln, Harber, Im großen Freien, 16.06.2021, 19:30 Uhr-17.06.2021, 14:00 Uhr.

Die Täter verschafften sich nach bisherigem Ermittlungsstand einen gewaltsamen Zugang in eine Scheune. Nach Aufbrechen eines Schlosses konnten sie in das Innere gelangen. Nach erstem Sachstand kam es zu keinem Diebstahl. Die Schadenshöhe ist nur sehr gering.

Nach Einbruch erbeuteten die Täter Bargeld.

Hohenhameln, Am Pfannteich, Sporteinrichtung, 16.06.2021, 22:00 Uhr-17.06.2021, 08:00 Uhr.

Nach bisherigem Erkenntnisstand gelangten die Täter nach Aufbrechen eines Tores auf das Gelände eines Bades und drangen im weiteren Tatverlauf unter Gewaltanwendung (Einwerfen einer Scheibe) in einen Kiosk ein. Hier konnten die Täter Bargeld in geringer Höhe entwenden. Es entstand ein Schaden von mindestens 700 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede unter der Telefonnummer 05172/370750 in Verbindung zu setzen.

Täter verursachten hohen Sachschaden.

Lengede, Bodenstedter Weg, Turnhalle einer Schule, 17.06.2021, 22:00 Uhr-18.06.2021, 05:00 Uhr.

Die unbekannten Täter verschafften sich einen widerrechtlichen Zugang auf das Dach einer Turnhalle. Hierzu benutzen sie eine am Gebäude angebrachte Leiter. Die Täter zerstörten auf dem Dach insgesamt 13 Glaskuppeln und verursachten hierdurch einen Schaden von mindestens 23.000 Euro.

Zeugenhinweise sind bitte an die Polizei Lengede unter der Telefonnummer 05344/915670 zu richten.

