Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Osten (ots)

Leicht verletzt wurde ein 55-jähriger Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Ostenallee in der Nähe der Einmündung Josef-Schlichter-Allee am Dienstag, 10. August. Gegen 16.15 Uhr befuhr der 55-Jährige den südlichen Radweg der Ostenallee in östlicher Richtung. Ein 69-jähriger Audi-Fahrer befuhr die Ostenallee in östlicher Fahrtrichtung und beabsichtigte dann kurz vor der Josef-Schlichter-Allee nach rechts auf ein Grundstück abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der 55-Jährige will selbstständig einen Arzt aufsuchen. Es entstand Sachschaden von ungefähr 1.700 Euro. (kt)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell