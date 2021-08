Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: 250 Strohballen in Flammen

Hamm-Uentrop (ots)

Am frühen Dienstagmorgen des 10. August gerieten gegen 2.30 Uhr am Nieliesberg Ecke Ziegeleistraße zahlreiche Strohballen in Brand. Ein Zeuge bemerkte die Flammen und alarmierte die Feuerwehr.

Neben den etwa 250 Strohballen wurden auch fünf Bäume durch die Flammen beschädigt. Die Löscharbeiten dauern zum jetzigen Zeitpunkt weiter an. Aktuell können noch keine Angaben zur Brandursache gemacht werden.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 3250 Euro.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell