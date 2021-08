Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Geschlagen und das Portemonnaie gefordert

Hamm-Mitte (ots)

Mit einem Schlag ins Gesicht und der Forderung nach der Geldbörse stellte sich ein Unbekannter am Mittwoch, 11. August, gegen 3.45 Uhr, in den Weg eines 19-jährigen Hammers.

Der 19-Jährige hatte zuvor eine Freundin nach Hause gebracht, als sich ihm ein unbekannter Mann auf dem Fußweg gegenüber der Anton-Voss-Straße in den Weg stellte. Auf dem kleinen Patt in Richtung OLG-Park schlug der Unbekannte den 19-jährigen ins Gesicht und in den Magen und forderte die Herausgabe des Portemonnaies. Mit einem Stoß setzte sich der 19-Jährige erfolgreich zur Wehr: Der Tatverdächtige flüchtete zu Fuß in Richtung Norden.

Beute machte der Angreifer zwar nicht, aber der 19-jährige Hammer wurde durch die Schläge leicht verletzt.

Die Polizei Hamm sucht nun nach dem Tatverdächtigen. Er ist 1.85 bis 1.90 Meter groß, 17 bis 25 Jahre alt, hat ein südländisches Erscheinungsbild und ist schlank. Zur Tatzeit war er mit einem schwarzen Oberteil mit Kapuze, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen bekleidet.

Hinweise zu dem Gesuchten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

