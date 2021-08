Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch gescheitert

Hamm-Heessen (ots)

Am Mittwoch, 11. August, 1.45 Uhr, kam es auf der Fahrenheitstraße zu einem versuchten Einbruch. Eine Anwohnerin bemerkte zwei unbekannte Männer mit Taschenlampen auf ihrem Grundstück. Als einer der Einbrecher in die Wohnung leuchtete wurden sie auf die Bewohnerin aufmerksam und flüchteten über einen Zaun in Richtung Philipp-Reis-Straße. Entwendet wurde nichts. Hinweise zu den Tatverdächtigen nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(mg)

