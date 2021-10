Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Nachtrag - Verkehrsunfall mit drei tödlich verletzten Beteiligten auf der B 210 in Jever

Jever (ots)

Wie bereits berichtet, kam es gestern um 15.50 Uhr auf der B 210 zwischen den Anschlussstellen Jever-Ost und Jever-Mitte zu einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verstarben und zwei weitere Personen schwer verletzt wurden. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die B 210 in Fahrtrichtung Wittmund, als er an der genannten Unfallstelle in den fließenden Verkehr einfuhr und dort aus bislang ungeklärter Ursache mit einem auf der Gegenfahrbahn in Fahrtrichtung Wilhelmshaven fahrenden Lkw samt Anhänger zusammenstieß, der mit einem 48-jährigen Fahrer und einem 18-jährigen Beifahrer besetzt war. Dabei wurde der Reifen des Lkw beschädigt, sodass der Lkw in den Gegenverkehr geriet und mit dem hinter dem Pkw fahrenden Lkw, besetzt mit einem 52-jährigen Fahrzeugführer und einem 18-jährigen Beifahrer, frontal kollidierte. Die in dem LKW befindlichen 48- und 18-jährigen Insassen sowie der im weiteren LKW befindliche 52-jährige Fahrer verstarben noch an der Unfallstelle. Der 18-jährige Lkw-Beifahrer sowie der Fahrer des Pkw erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die B 210 war bis in die heutigen Morgenstunden gesperrt und wurde gegen 09.00 Uhr wieder freigegeben. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

