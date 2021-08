Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Trunkenheitsfahrt

Zülpich (ots)

Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer aus Nideggen wurde Mittwochabend gegen 23.03 Uhr auf ein Fahrzeug aufmerksam, was immer wieder in den Gegenverkehr geriet, bei Grün an der Ampel stehen blieb und starke Schlangenlinien fuhr. Der 21-Jährige informierte direkt die Polizei und blieb bis zum Eintreffen hinter dem Fahrzeug. Die Polizeibeamten konnten das Fahrzeug erst mit einem lauten Anhalteton in der Heerstraße in Zülpich-Dürscheven zum Anhalten bringen. Die 48-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen gab an, nur ein paar Pralinen gegessen zu haben die möglicherweise mit Alkohol befüllt waren. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Die Frau wurde der Wache Euskirchen zugeführt. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von 0,9 Promille.

