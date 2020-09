Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Osterwicker Straße VU-P

2 verletzte Kradfahrer

Coesfeld (ots)

Am Montag befuhr eine Gruppe von drei Motorradfahrern im Alter von 19 und 21 Jahren gegen 18:45 Uhr die Osterwicker Straße, aus Richtung der L 555 kommend, in Fahrtrichtung der Coesfelder Innenstadt. Die Motorradfahrer, jeweils aus Coesfeld, fuhren zu dritt hintereinander. Der an der Spitze befindliche Motorradfahrer (21 Jahre) beabsichtigte, nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Dies erkannte der mittlere Kradfahrer (19 Jahre) und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der letzte der drei Kradfahrer (21 Jahre) bemerkte das Abbiegeverhalten des vorausfahrenden Kradfahrers augenscheinlich nicht und fuhr trotz eines Ausweichversuches -nach links- auf das Krad des Vorausfahrenden auf. Durch den Zusammenstoß kamen die beiden Kradfahrer zu Fall und verletzen sich (1x leicht / 1x schwer). Beide wurden mittels eingesetzten Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht.An beiden Motorrädern entstand jeweils Sachschaden.

