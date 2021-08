Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mann bedrohte unschuldige Passanten

Euskirchen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14.32 Uhr zeigte sich ein verhaltensauffälliger Mann (41 Jahre) aus Euskirchen mit nacktem Oberkörper und rutschender Hose in der Fußgängerzone in Euskirchen. Als Passanten in darauf ansprachen, bedrohte er diese und zeigte sich sehr aggressiv. Beim Eintreffen der Polizei zeigte der Mann sich weiterhin unkooperativ. Der 41-Jährige wurde zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen.

