Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Gutmütigkeit einer Bürgerin ausgenutzt

Euskirchen (ots)

Am Dienstagmorgen (24.08.2021) gegen 09.30 Uhr ging eine 47-Jährige Frau aus Euskirchen im Erftauen-Park mit ihrem Hund spazieren. Dort kam sie mit einem Paar ins Gespräch, was zuvor bei der Hochwasserkatastrophe obdachlos geworden sein soll. Das Paar übernachtete im Park in einem dunkelgrün/dunkelblauem Zelt. Die beiden fragten nach einer Sanitäreinrichtung zum Duschen. Die 47-Jährige bot ihnen an in ihrer Wohnung zu duschen. Im Anschluss musste die Frau feststellen, dass aus ihrer Geldbörse in der Wohnung Geld fehlte. Die Personen können wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 30-35 Jahre alt, circa 1,75 m groß, schlank, Vollbart mit Schnäuzer und schwarze circa 5 cm lange Haare. Weiblich, circa 30-35 Jahre alt, circa 1,60 m groß, schlank, lange hellblonde Haare weit über die Schultern und ein auffälliges Gebiss mit fehlenden Zähnen. Strafantrag wurde gestellt. Die Ermittlungen laufen.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

