Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Einbruch im Vereinsheim einer Schützenbruderschaft

Weilerswist (ots)

In dem Zeitraum vom 21.08.2021 und 24.08.2021 kam es in der Straße Am Klarenhof in Weilerswist zu einem Einbruch in einem Vereinshaus einer Schützenbruderschaft. Unbekannte entwendeten mehrere Werkzeuge der Marke Stihl und Bosch. Der Warenwert beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich. Es wurde Strafantrag gestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell