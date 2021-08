Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: 68- Jähriger von Fahrbahn abgekommen

Mechernich (ots)

Am Montagmorgen (23.08.2021) gegen 08.40 Uhr kam ein 68-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Münstereifel auf der Landstraße 169 vor dem Ortseingang Mechernich-Lückerath aus ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Er befand sich auf einer geraden Strecke als er rechtseitig in den befindlichen Acker fuhr und sich mehrfach überschlug. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrtauglich und wurde abgeschleppt. Der Mann blieb nach eigenen Angaben unverletzt, kam jedoch für weitere Untersuchungen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

