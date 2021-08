Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mofas gestohlen

Schleiden (ots)

In der Oleftal Straße in Schleiden wurden zwischen dem 21.08.2021 und 23.08.2021 zwei Mofas gestohlen. Die Mofas standen in einem Garten eines Einfamilienhauses. Dieser war mit einem Bauzaun umzäunt. Ein Fahrzeug war mit einer Lenkradsperre gesichert, jedoch steckte der Schlüssel auf dem Fahrzeug. Das andere Mofa war ungesichert. Es handelt sich um zwei Fahrzeuge der Marke DKW, der Farbe Blau und der Farbe Silber/Blau. Der Wert beläuft sich auf einen unteren vierstelligen Euro-Bereich. Ein Strafantrag wurde gestellt.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

