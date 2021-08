Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis

Kall (ots)

Der Polizei fiel am Sonntagabend (22.08.2021) gegen 22.30 Uhr ein Fahrzeug durch unsichere Fahrweise auf. Das Fahrzeug fuhr von Gemünd in Richtung Kall äußerst links und fuhr zum Teil sogar über die Mittellinie auf die Spur des Gegenverkehrs. Die Polizei hielt den Fahrzeugführer aus Wuppertal (50 Jahre) an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Demzufolge wurde das Fahrzeug sichergestellt und auf einem Sicherstellungsgelände eingeschleppt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell