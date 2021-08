Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab

Kall (ots)

Ein 60-jähriger Motorradfahrer aus Kall kam am Samstag gegen 18.50 Uhr in einer Kurve von der Fahrbahn ab. Der Mann befuhr die Kreisstraße 60 kommend aus Steinfeld Richtung Wahlen, als er dabei stürzte und in eine Böschung rutschte. Der Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Motorrad wurde durch den ADAC gesichert.

