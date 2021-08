Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Beschwerde- und Unfallhäufungsstellen überwacht.

Euskirchen (ots)

57 Verwarn-/Bußgelder (25 VW/32 Bußg.) gegen Kradfahrer und 357 Verwarn-/Bußgelder (208 VW/ 149 Bußg.) gegen andere Kraftfahrzeugführer. Verbunden mit sieben Fahrverboten gegen Kradfahrer und 15 gegen andere Kraftfahrzeugführer.

Die Kreispolizeibehörde Euskirchen überwachte am letzten Samstag einige Unfallhäufungsstellen sowie durch Bürgerinnen und Bürger initiierte Beschwerdestellen im Kreisgebiet.

An einer Kontrollstelle in Hellenthal war ein 60-Jähriger aus Euskirchen Spitzenreiter, der bei erlaubten 50 km/h, die Landstraße mit einer vorwerfbaren Geschwindigkeit von 105 km/h befuhr. Den Betroffenen erwartet ein Bußgeld in Höhe von circa 500,- Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot. Weiterhin wird die Fahrerlaubnisbehörde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Hier wird eine Überprüfung der Eignung zum Führen von Kfz angeregt.

In Kall-Krekel erwischte es einen Kradfahrer, der bei erlaubten 70 km/h mit 179 km/h durch die Kontrollstelle raste. Hier erwartet den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von circa 1200,- Euro, zwei Punkten in Flensburg und drei Monate Fahrverbot sowie ebenfalls eine Prüfung hinsichtlich der Eignung Kraftfahrzeuge zu führen. In Fällen solch hoher Überschreitungen wird Vorsatz angenommen, da man diese Werte nicht "aus Versehen" erreicht.

Besonders zu erwähnen ist, dass es der erste Kontrolleinsatz seit 18 Monaten ohne einen Tuningverstoß oder eine Standgeräuschmessung mit anschließender Sicherstellung war. Hier scheinen die gezielten Kontrollmaßnahmen der Polizei und die an die Geräuschwerte angepassten Bußgelder des Kreises augenscheinlich Wirkung zu zeigen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell