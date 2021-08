Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Kind von Hund gebissen

Euskirchen (ots)

Am Samstagmittag (21.08.2021) gegen 12 Uhr wurde ein sechsjähriges Kind aus Euskirchen in der Feldgrillenstraße in Euskirchen-Euenheim von einem Hund gebissen. Das Mädchen wurde verletzt. Der Hund aus der Nachbarschaft lief ohne Leine frei auf der Straße herum. Die Hundehalterin entschuldigte sich bei der Familie.

