Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Glastür und Fenster an Schule beschädigt

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Am Wochenende (23. April, Freitag bis 26. April, Montag) beschädigten unbekannte Personen an einer Schule an der Straße Im Weidengrund eine Glastür sowie eine Scheibe. Hierdurch entstanden zwei Löcher, durch die aber niemand ins Gebäude gelangte.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell