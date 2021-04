Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Starkstromkabel entwendet

Hückelhoven-Ratheim (ots)

Aus der Tiefgarage einer Baustelle an der Myhler Straße entwendeten Unbekannte zwei Starkstromkabel. Sie hatten sich zwischen Samstag, 24. April, 12.30 Uhr und Montag, 26. April, 6.15 Uhr, gewaltsam Zugang zur Baustelle verschafft. Auf dem Gelände brachen sie zudem in einen Baucontainer ein. Was hieraus entwendet wurde, wird noch ermittelt.

