Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna- Mühlhausen, Heerener Straße, Exhibitionistische Handlungen

Unna (ots)

Am Freitag, den 19.03.2021 gegen 15:45 Uhr wurde eine 28 jährige Frau aus Bochum im Waldgebiet an der Heerener Straße von einem Exhibitionisten überrascht. Die männl. Person überholte die Spaziergängerin zunächst mit einem Fahrrad. Als sich die Spaziergängerin dem Bereich zweier Sitzbänke näherte, sah sie den Mann mit geöffneter Hose, wie er in ihre Richtung blickte und offensichtlich an seinem Genital manipulierte. Danach flüchtete der Mann auf seinem blau-silbernen Fahrrad in Richtung Heerener Straße - Schillerstraße.

Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: ca. 40-45 Jahre alt, 180 cm groß, Statur korpulent, bekleidet mit Jeans, dunkle Jacke, gelbe Warnweste, die Kaputze war über den Fahrradhelm gezogen.

Eine eingeleitete Fahndung verlief bislang negativ.

Sachdienliche Hinweise zu möglichen Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Polizei in Unna unter der Rufnummer 02303-921-3120 oder unter der Rufnummer 02303-921-0 entgegen. (CP)

