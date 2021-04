Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Wassenberg (ots)

Am Montag, 26. April, gegen 10 Uhr, ereignete sich an der Kreuzung Rutalstraße/Forster Weg ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Ein 49-jähriger Mann aus Heinsberg fuhr mit seinem Pkw auf der Rurtalstraße in Richtung Birgelen. Zeitgleich war eine 53-jährige Frau aus Erkelenz auf dem Forster Weg in Richtung Lothforster Straße unterwegs. Im Kreuzungsbereich Rurtalstraße/Forster Weg kam es zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch den Aufprall wurden beide Beteiligten verletzt und mit Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen konnten beide nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Unfallstelle kurzfristig für den Verkehr gesperrt.

