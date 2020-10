Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zwei Verkehrsunfälle mit Verletzten

Arnsberg (ots)

Am Dienstag wurden bei zwei Verkehrsunfällen in Arnsberg drei Menschen schwer verletzt. Darunter ein Kind. Gegen 18.15 Uhr wurden die Rettungskräfte nach Hüsten auf die Straße "Stoppenkamp" gerufen. Nach ersten Erkenntnissen war ein sechsjähriger Junge auf seinem Skateboard rückwärts auf die Straße gerollt. Hier stürzte er über einen Kanaldeckel und fiel gegen die Seite eine vorbeifahrenden Autos. Der junge Arnsberger zog sich schwere Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Bereits am Vormittag stießen in Neheim zwei Autos zusammen. Eine 43-jährige Autofahrerin bog um 10.10 Uhr von der Engelbertstraße nach links auf die Graf-Gottfried-Straße in Richtung Möhnestraße ab. Unmittelbar nach dem Kreuzungsbereich stieß sie mit dem, vor der roten Ampel wartenden Auto einer 36-jährigen Frau zusammen. Bei dem Unfall wurden die 43-jährige Fahrerin sowie die 17-jährige Beifahrerin aus dem wartenden Auto schwer verletzt. Die beiden Arnsbergerinen wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Kreuzungsbereich musste während der Unfallaufnahme gesperrt bleiben.

