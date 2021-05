Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zum Lkw-Unfall auf der A 7: Linker Fahrstreifen geöffnet; verletzter Fahrer auf dem Weg ins Krankenhaus

Kassel (ots)

(Beachten Sie bitte auch unsere heute, um 15:49 Uhr, unter www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/4907770 veröffentlichte Erstmeldung.)

Autobahn 7 (Landkreis Kassel): Nach dem Lkw-Unfall gegen 15:00 Uhr auf der A 7, zwischen Anschlussstelle Kassel und Dreieck Kassel Süd, ist inzwischen der linke Fahrstreifen wieder für den Verkehr freigegeben worden. Aktuell dauern an der Unfallstelle noch die Bergungsarbeiten an. Wie die vor Ort eingesetzten Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal berichten, war es rund 3 km Kilometer vor der Anschlussstelle Dreieck Kassel Süd in Richtung Norden zu dem Auffahrunfall gekommen. Aus noch unbekannten Gründen war ein Lkw bei stockendem Verkehr auf einen anderen Lkw aufgefahren, der wiederum auf den davorstehenden Lastwagen geschoben wurde. Der Fahrer des auffahrenden Lkw musste von den Rettungskräften aus seinem Fahrzeug befreit und anschließend in ein Krankenhaus gebracht werden. Er ist offensichtlich verletzt worden, war aber ansprechbar. Wie schwer seine Verletzungen sind, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Fahrer des an mittlerer und vorderster Position stehenden Lkw blieb nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt.

Aktuell kommt es auf der A 7 in Richtung Norden auch weiterhin noch zu Verkehrsbehinderungen, da der mittlere und der rechte der drei Fahrstreifen wegen Bergungsarbeiten noch gesperrt sind.

