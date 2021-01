Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Hildesheim (ots)

SÖHLDE (hep): Am 12.01.2021, gegen 23:10 Uhr, befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin aus der Gemeinde Söhlde mit ihrem VW Beetle die L 475 von Barbecke in Richtung Söhlde. Ausgangs einer scharfen Rechtskurve kurz vor den Kreidewerken kam ihr Pkw auf eisglatter Fahrbahn ins Rutschen, prallte frontal gegen die Böschung und kam im Straßengraben zum Stehen. Die Führerin des VW Beetle zog sich dabei leichte Verletzungen zu und mußte mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

