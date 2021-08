Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Eine leicht verletzte Person und hoher Sachschaden nach Rotlichtmissachtung

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 15.00 Uhr befuhr eine 18-jährige Opel Corsa Fahrerin im Tammerfeld die Porschestraße in Richtung der Landesstraße 1133 und wollte nach links in Richtung Tamm abbiegen. Hierbei missachtete sie das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. In der Folge kam es zur Kollision mit einem von links aus Richtung Tamm kommenden 25-jährigen Ford Fiesta Fahrer. Beim Zusammenstoß wurde die 18-Jährige leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Da beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit waren, mussten diese abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 23.000 Euro.

