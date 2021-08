Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ludwigsburg (ots)

Ein verletztes Kind, zwei beschädigte Fahrzeuge und ein Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, welcher sich am Freitagnachmittag gegen 14:45 Uhr im Steinmäuerleweg in Böblingen ereignet hat. Eine 21-jährige Fahrzeuglenkerin befuhr mit ihrem Peugeot die Albert-Schweitzer-Straße und bog von dieser nach rechts in den Steinmäuerleweg ein. Wenige Meter nach der dortigen Einmündung befindet sich eine Unterführung, auf welcher sich ein achtjähriges Mädchen mit dem Fahrrad befand. Das Kind fuhr über den Gehweg unvermittelt auf die Fahrbahn, auf welcher es dann zur Kollision mit dem Fahrzeug der 21-Jährigen kam. Aufgrund der örtlichen Begebenheiten konnte das Mädchen von der Fahrzeuglenkerin vor dem Zusammenstoß nicht wahrgenommen werden. Durch den Zusammenstoß wurde das Kind verletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Einen Fahrradhelm trug das Kind zum Unfallzeitpunkt nicht.

