Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Asperg: Fahrerin kollidiert mit Baugerüst

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 13 Uhr befuhr eine 86-Jährige mit ihrem Smart die Kelterstraße und bog nach links in die Königstraße ab. Ohne auf den Verkehr zu achten, kollidierte sie hierbei beinahe mit einem bevorrechtigen Fahrzeug und musste in der Einmündung eine Vollbremsung einleiten. Beim erneuten Anfahren beschleunigte sie so stark, dass sie auf die Gegenfahrbahn geriet und nach links von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr einen Baum und kollidierte anschließend mit einem Baugerüst an einem Mehrfamilienhaus. Bei dem Aufprall wurde die Fahrerin leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 15.000 Euro. Die Statik des Gerüstes wurde vom Gerüstaufsteller sowie der Feuerwehr Asperg überprüft, die mit vier Fahrzeugen und 14 Wehrleuten im Einsatz war. Für die Überprüfung musste die Königstraße für etwa 1,5 Stunden gesperrt werden. Das Polizeirevier Kornwestheim war mit zwei Streifenfahrzeugen vor Ort.

