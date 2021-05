Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Waldeck-Frankenberg - Gebäudebrand in Bad Arolsen

Am 6.5.2021, um 03:35 Uhr, wurde der Brand eines Gebäudekomplexes mit gewerblichem Betrieb im Ortskern von Bad Arolsen, Helenenstraße, gemeldet. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Wohnung im 1. OG zusammen mit dem ausgebauten Dachbereich in Brand. Die beiden Kinder, 17 und 20 Jahre, der Bewohnerin, die allein anwesend waren, konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Durch die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Arolsen und Ortsteilen konnten die Flammen gelöscht werden. Durch die eingesetzten Beamten der Polizeistation Bad Arolsen wird der Schaden am Gebäude auf 150.000,-EUR geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache werden von der Kriminalpolizei der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg geführt.

