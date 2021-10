Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für Wilhelmshaven vom 29.10.2021 bis 31.10.2021

Wilhelmshaven (ots)

Versuchter schwerer Diebstahl aus Pkw

Am Freitagnachmittag wurde in der Straße "Zum Ölhafen" die Fallscheibe eines Pkw mit einem Gullydeckel eingeworfen. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas aus dem Pkw entwendet wurde. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigungen

Am Freitagvormittag, gegen 11.15 Uhr, konnte ein 27jähriger Mann dabei beobachtet werden, wie er in der Wilhelmshavener Südstadt einen Spiegel von einem Pkw abgetreten hat. Der Mann konnte daraufhin kurze Zeit später durch die Polizei gestellt werden. Ermittlungen ergaben, dass er für mindestens vier weitere Sachbeschädigungen durch Spiegelabtreten verantwortlich ist.

Diebstahl

Bereits in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden diverse Gegenstände von einer Baustelle in der Ulmenstraße entwendet. Dabei handelte es sich um ein noch im Rohbau befindliches Haus. Der Schaden beläuft sich auf mindesten 1000 .- Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 04421/942-215 in Verbindung zu setzen.

Gefährliche Körperverletzung

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02.10 Uhr, wurden eine 34jährige und eine 39jährige Frau in der Marktstraße von mindestens fünf männlichen Personen geschlagen. Dabei handelte es sich um Südländer im Alter zwischen 16 und 29 Jahren. Warum es zu der Körperverletzung gekommen war, konnte bislang nicht abschließend festgestellt werden. Die Ermittlungen dauern noch an.

