POL-WHV: Nachtrag Pressemitteilung vom PK Jever 31.10.2021

Windkraftanlage erleidet "Mastbruch"

Am frühen Morgen des 31.Oktober wird der Polizei Jever mitgeteilt, dass ein Rotorblatt einer Windkraftanlage abgebrochen sei und nun herunterhinge. Es bestünde die Möglichkeit, dass das Rotorblatt abbrechen könnte. Der Einsatzort in der Sillandstraße in Sande wird durch die Polizei aufgesucht. Beim Eintreffen der Beamten wird festgestellt, dass bereits Mitarbeiter der Betreiberfirma vor Ort sind und den Gefahrenbereich weitläufig absperren. Bislang ist nicht bekannt, wie es zum Bruch des Rotorblattes gekommen ist. Mit der Ursachenforschung werden sich Mitarbeiter der Betreiberfirma zeitnah beschäftigen müssen.

