POL-WHV: Pressebericht des PK Jever 29.10. - 31.10.2021

Pkw Brand

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 01:00 Uhr, geriet ein geparkter Pkw in Sande, Ortsteil Mariensiel, aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Der Fahrzeugeigentümer hatte seinen SUV am Freitag gegen 16 Uhr geparkt und danach nicht mehr benutzt. Zeugen hatten gegen 01:00 Uhr einen hellen Lichtschein wahrnehmen können. Bei einer Nachschau hätten sie dann den brennenden Pkw festgestellt. Vor Ort ist zunächst durch den alarmierten Eigentümer versucht worden, ein Übergreifen der Flammen auf umliegende Bäume zu verhindern. Letztendlich ist das Feuer durch die Freiwillige Feuerwehr Sande gelöscht worden. Am SUV entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Trunkenheit im Verkehr

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 68jähriger Schortenser der mit seinem Pedelec unterwegs war. Ein Zeuge hatte beobachtet, wie der Mann versucht hatte, mit seinem Pedelec eine Verkehrsinsel in Grafschaft zu überqueren. Hierbei sei er jedoch alleinbeteiligt zu Fall gekommen. Als er dem Mann zur Hilfe kommen wollte, habe er bemerkt, dass dieser alkoholisiert gewesen sei. Daraufhin habe der Zeuge die Polizei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Den eingesetzten Polizeibeamten bestätigte sich dieser Verdacht. Daraufhin boten sie dem Pedelec Fahrer vor Ort einen freiwilligen Atemalkoholtest an. Dieser ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,57 Promille. Der Sturz des 68jährigen wird als eine so genannte Ausfallerscheinung gewertet, so dass die Beamten eine Blutentnahme anordneten und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr einleiteten. Den Führerschein darf der Pedelec Fahrer zunächst behalten. Bis zur Ausnüchterung wurde ihm jedoch das Führen von Kraftfahrzeugen untersagt.

Kennzeichendiebstahl

In der Nacht vom 29./30.10.21 ereignete sich auf dem Parkplatz der Schillerstraße in Jever ein Kennzeichendiebstahl. Bislang unbekannte Täter hatten an einem dort abgestellten Pkw das hintere Kennzeichen entwendet. Der Diebstahl wurde erst später entdeckt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

